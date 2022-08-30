Gençlerbirliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

30.08.2022 15:33
Gençlerbirliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde A takım ve altyapı oyuncuları, antrenman öncesi Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde A takım ve altyapı oyuncuları, antrenman öncesi Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinde ayrıca yönetim ve A takım kamp binasına Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ise ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu alanda takım halinde "black roller" ile özel antrenman yapan oyuncular, daha sonra yine saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalıştı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanı, Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı ve Sportif Direktör Emrah Yıldız birlikte izledi.

Öte yandan, 19 yaşına giren Zafer Göktuğ Erdem'in doğum günü kutlandı.

Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşması 2 Eylül Cuma günü oynanacak.

YORUMLAR
500
Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:21 Washington Post'a konuşan ABD'li istihbaratçılar: İran, Rusya'ya çok sayıda SİHA gönderdi ancak ilk testte ciddi teknik sorunlar çıktı
15:19 Ukrayna hain ilan etmişti! Savaşta Rusların tarafına geçen politikacı ve eşi evinde infaz edildi
14:46 Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı
14:42 Güney Koreli genç oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti: İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir
14:19 Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:59 Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
13:48 Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 15:34:00. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement