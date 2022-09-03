Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının ardından

03.09.2022 23:04
Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrılan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, maça biraz gergin başladıklarını söyledi. İlk 6-7dakika biraz bocaladıklarını da ifade eden Arslan, "Sonrasında pozisyonlarımız da oldu, o sıra golü bulabilirdik. Hafta içi idmanlarda Philip ve Hagi Osman ile çalıştık, ancak lisansları çıkmayınca Jospin'e döndük, oda bizi yine yalnız bıraktı, birazda lades olduk" dedi.

Hafta içi antrenmanlarda daha çok yan toplardan yedikleri gollere karşı çalıştıklarını da ifade eden Arslan, "2 gün boyunca yan top çalıştık, duran topu çözelim derken kontra ataklardan kötü yakalandık. Penaltı 10 kişi, penaltı 9 kişi ondan sonra çok maç için söylenecek bir şey yok ama 9 kişi bile olsa maçı yönetemeyen bir hakem triosu, zor yani kolay değil" açıklamasında bulundu.

"Sadece bir maç kazandık"

Sezonun ilk 3 puanını aldıkları için mutlu olduklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın başında her iki takımın da üstünlük kurmak için mücadele ettiğini söyledi. Zaman zaman kendilerinin zaman zaman ise Yeni Malatyaspor'un üstün olduğu dakikaların olduğunu belirten Korkmaz, "Penaltı, kırmızı karttan sonra hem oyunu hem skoru aldık. Sadece bir maç kazandık yola devam" dedi.

Yeni Malatyaspor'un genç bir kadroya sahip olduğunu da ifade eden Korkmaz, "Çok coşkulu oynayan genç oyuncuları var. Eyüp maçında duran toptan, yine Bodrum maçında da duran toptan gol yediler. 4 tane duran toptan gol yediler. Akan oyunda daha iyiler, duran topta zaafları var dolayısıyla bu genç oyuncular ligi kavradıkça daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor: 0-4 Çaykur Rizespor: 0-4 Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
22:06 Kadıköy'de sahaya çıkan Batshuayi, Fenerbahçelileri selamladı
21:18 Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
19:46 Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
19:18 Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 23:04:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement