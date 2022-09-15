Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta açılış maçında geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki ekip Yeni Malatyaspor ile Altay yarın Malatya'da karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Altay, 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

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