Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Adanaspor maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Adanaspor maçını değerlendirdi Açıklaması

15.09.2022 18:42
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Adanaspor maçını değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, antrenmanlardaki oyunları sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, antrenmanlardaki oyunları sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta gün geçtikçe takımın daha iyi oynadığını ve daha çok pozisyonlara girdiğini ifade etti.

Ligde son dört maçı değerlendiren Korkmaz, "İstatistiklerde baktığınız zaman, koşu mesafesi olarak, top hakimiyeti olarak ve pozisyon olarak rakiplerimizden daha üstünüz. Bunu sonuca yansıtamadık ama bundan sonra sonuca da yansıtacağız." diye konuştu.

Korkmaz, iyi yolda olduklarını dile getirerek, "Her zaman söylüyorum. Sabır, çalışmanın sonunda mutlu son olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Hafta sonu oynayacakları Adanaspor maçına odaklandıklarını vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Kendi sahalarında kolay kolay teslim olmuyor ve pes etmiyorlar. Her maç zor. Bu ligde sezon başladığından beri aynı şeyi söylüyorum. Zor ve farklı bir lig. Dolayısıyla biz kendi oyunumuzu oynayacağız ve oynamaya çalışacağız. Antrenmanlardaki oyunları sahaya yansıtacağız. Bunu en son oynadığımız maçta gördük. Daha da iyi olacağını düşünüyorum."

"Bu sahalar iyi olursa daha farklı bir oyun çıkar"

Korkmaz, antrenman yaptıkları sahanın çok ideal bir saha olmadığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Antrenman yaptığımız ikinci sahaya iki aydır girmiyoruz. Düzelsin diye o da düzelmedi. Maç oynadığımız stadın sahası istediğimiz seviyede değil. Ankara Keçiörengücü maçında daha iyiydi. Maalesef nemli hava sahayı bozmuş."

Statta bir aydır maç yapmadıklarını aktaran Korkmaz, "Biz pas yapan ve oyun oynayan takımız. Bu sahalar iyi olursa daha farklı bir oyun çıkar. Bu bir mazeret değil bir gerçek." dedi.

YORUMLAR
500
Bülent Korkmaz: Bu lig, zor ve farklı bir lig Bülent Korkmaz: Bu lig, zor ve farklı bir lig Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'la yollarını ayırdı
Kaynak: AA

Adanaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Adanaspor maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:42:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Adanaspor maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement