Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika
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Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

02.10.2022 16:53

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Maçın genelinde de top bizde gibi göründü ama üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz istediğimiz seviyede değildi.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Maçın genelinde de top bizde gibi göründü ama üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz istediğimiz seviyede değildi." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Oyunun ilk bölümünde pas hızlarının çok yavaş olduğunu belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Oyunun yönünü hızlı çeviremedik, çizgiye indiğimiz toplarda da buluşturamadığımız pozisyonlar oldu. Maçın genelinde de top bizde gibi göründü ama üçüncü bölgedeki üretkenliğimiz istediğimiz seviyede değildi. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Pozisyon üretme sayımızı artırmamız lazım."

Samsunspor cephesi

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.

Eroğlu, daha çok çalışıp hücumda daha fazla etkili olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öncelikle iki puanı kaçırdığımız için çok üzgünüm. Eksik oyuncularımız ve maçın gidişatında özellikle ilk yarı mecbur kalıp değişiklik yapmamıza rağmen takım savunmasını iyi bir şekilde yaptık. Hiç pozisyon vermedik, bizim kaçan penaltımız, direkten dönen top ve girdiğimiz pozisyonlar galibiyeti hak ettiğimizi gösteriyor. Hedefe oynayan bir Samsunspor için hücumu daha çok yapmak gerekir, bugün belki geçiş hücumuyla atakları bulduk ama topa sahip olacağımız oyunu da artırmamız gerekiyor."

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Kaynak: AA

Mustafa Gürsel, Samsunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

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