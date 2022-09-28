Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

28.09.2022 15:22
Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

1 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Sakaryaspor- Yeni Malatyaspor: Can Cengiz

19.00 Altay- Eyüpspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor: Alper Akarsu

2 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK- Adanaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 Boluspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Altınordu- Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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