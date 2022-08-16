Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor maçının ardından - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor maçının ardından

16.08.2022 00:02
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor'la sahasında 0-0 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, "Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Pendikspor'la 0-0 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer açıklamalarda bulundu.

Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok eksi enerjiyle başladıkları bir sezon olduğunu belirterek, "Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı. Oyuncularda çok mücadele etti. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. Ciddi pozisyonlar yakaladık ama özellikle üçüncü bölgede bitirme anlamında sıkıntılar yaşadık. Rakip ikinci yarı bir sistem değişikliğine gitti. Biz de değişikliğe gitmek zorunda kaldık, çünkü baskıda biraz sıkıntı yaşadık. Sezon başı hem transfer yasağı hem de yönetimin geç oluşu bizim için biraz dezavantajdı anma yavaş yavaş yaralarımızı sarıp daha iyi bir Erzurumspor noktasında mücadelemize devam edeceğiz. Sezon başı kampta başlayan ve geç katılan oyuncular var. Bunun handikaplarını yaşayacaktık, bunu düşünüyorduk. Oyun tarzımızı ona göre belirledik. Özellikle son dakikalarda çok yorulan oyuncularımız oldu" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 Pendikspor: 0 Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 Pendikspor: 0
Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor maçının ardından - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor maçının ardından - Son Dakika
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