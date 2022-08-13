Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

13.08.2022 22:12
Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısı çok pozisyona girdiklerini söyledi.

İlk yarıda 3 net golden yararlanamadıklarına işaret eden Korkmaz, şöyle devam etti:

"Değerlendiremedik, mevki olarak son dokunuş eksikliğini hissettik. İkinci yarıda golü bulduktan sonra ikinci golü bulabilirdik. Son dakikalarda ise rakip de biz de kazanabilirdik. Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik. Bu maçta eksik mevkimiz net olarak belli oldu."

Korkmaz, oyunun belli bölümlerinde kontrolü kaybettiklerini de aktararak, "Bocaladığımız dakikalarda gol yedik. 90 dakika baskılı oynama şansımız yok. Bunu hiç bir takım yapamaz. Oyunun genelinde ilk yarı memnunum ama ikinci yarı daha iyi olmamız lazımdı. Gereken mevkiye gerekli oyuncu alınırsa işlerimiz daha kolaylaşacak." şeklinde konuştu.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara temsilcisinin teknik direktörü Taner Taşkın da lige iyi başlamak ve puan almak için Rize'ye geldiklerini belirtti.

Kabuk değiştiren takım olduklarına vurgu yapan Taşkın, "24 oyuncu ile yolları ayırdık, 15 oyuncu takıma kattık. Alt yapıdan iki genç oyuncu ve 24 kişilik kadro ile lige başladık. Değişim kolay olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, "Bugün sahada istediğimizi aldık, iyi bir oyun mücadele verdik" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Galibiyeti getirecek pozisyonlarımız vardı ama maçı da kaybedebilirdik. Bu kadar nemde ben saha kenarında yıprandım. Oyuncular sahanın içinde olağanüstü efor sarf etti. Rize deplasmanı sadece bizim için değil her takım için zordur ama puanla dönüyoruz. Oyuncu grubuma teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 Spor Toto 1. Lig: Çaykur Rizespor: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 Ankara Keçiörengücü: 1-1 Ankara Keçiörengücü: 1-1
Kaynak: AA

Rizespor, Ankara, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:00 Üvey oğluyla ilişki yaşayan fenomen, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
21:44 Yıkanmamış elmanın mikroskop altındaki görüntüsü şok etti
21:35 İstanbulspor'u tek golle geçen Kayserispor ilk galibiyetini aldı
21:22 Güzel voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun dekolteli pozu sosyal medyayı salladı
20:32 Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Kullandığı forkliftin altında kalan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
20:22 Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
20:19 Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yiyen Manchester United sosyal medyada gündem oldu
19:47 Zincir marketlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Piyasaları rahatlatacağız
19:33 Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 22:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement