Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika
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Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından

30.08.2022 00:24
Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in üçüncü haftasında, sahasında Tuzlaspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, oyuncuların bir arada oynama alışkanlıkları arttıkça oynatmak istedikleri formatın sahada daha net çıkacağını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig'in üçüncü haftasında, sahasında Tuzlaspor'u 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, oyuncuların bir arada oynama alışkanlıkları arttıkça oynatmak istedikleri formatın sahada daha net çıkacağını bildirdi.

Püren, müsabakanın, hem ligdeki sıralama hem de takımın öz güvenini bir üst seviyeye taşıması adına önemli olduğunu söyledi.

Bu müsabakayla beraber kazanma alışkanlığını edindiklerini dile getiren Püren, "İnşallah önümüzdeki müsabakaları da galibiyetle tamamladığımız zaman artık kazanmayı kendine ilke edinmiş, kazanmak için sahada savaşan bir takım görüntüsünde olacağı inancı bende çok fazla." diye konuştu.

Püren, Sakaryaspor'un büyük bir camia ve coşkulu bir taraftarı olduğunu belirterek, "Oyuncularımızın bir arada oynama alışkanlıkları arttıkça oynatmak istediğimiz oyun formatı sahaya çok daha net çıkacak, bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, oyundan sakatlanarak çıkan Oğuz Kocabal'ın durumuna ilişkin sorusuna Püren, "Aldığımız son bilgilere göre ciddi gibi gözüküyor, yani üzücü bir sakatlık. Birkaç ay ayrı kalacak gibi görünüyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Benim için çok değerli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Tuzlaspor

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak ise üzücü bir sonuç aldıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını, istediklerini yaptıklarını belirten Şafak, "Fakat duran toptan bir konsantrasyon kaybı ve oyuncularımın adam paylaşımı ile ilgili sıkıntısından dolayı gol yedik. Daha sonra oyun içerisinde toparlamaya çalıştık ama takım gol yedikten sonra biraz dengemiz bozuldu." diye konuştu.

Şafak, ikinci yarıda oyun kendilerine dönmüşken ikinci golü yediklerini aktararak, "Kariyerimdeki ilk maçta galip gelmeyi çok arzu ederdim fakat bugün mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bundan sonra daha iyi bir Tuzlaspor için çalışacağız." dedi.

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Kaynak: AA

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