Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor sezona hazırlanıyor

05.07.2022 00:57
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor sezona hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig takımı Sakaryaspor'da Teknik Direktör İlker Püren, "Eksik bölgeler var. Oralara oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor.

Spor Toto 1. Lig takımı Sakaryaspor'da Teknik Direktör İlker Püren, "Eksik bölgeler var. Oralara oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor. Ama hangi bölge olduğu sürece bağlı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor. Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren yeşil-siyahlı ekip, günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor.

"Transferde oyuncuların karakterine dikkat ettik"

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, "Yapmış olduğumuz transferlerde oyuncuların karakterlerine çok fazla dikkat ettik. Bize adapte olabilecek, teslimiyet duygusuyla bizimle birlikte olabilecek, sahada taktiksel olarak disipline ayak uydurabilecek oyuncular transfer ettik. Şu anki performanslarından memnunum. Eksik bölgeler var. Oralara oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor. Ama hangi bölge olduğu sürece bağlı. Yeni bir takım olsak şu bölgeye ihtiyaç var diyebilirim ama eldeki oyuncuların performansını sonuna kadar değerlendirip gerekirse en son gün transfer yapalım. Ama doğru hamleler yapalım. Bunun üzerinde duruyorum" ifadelerini kullandı.

"1. Lig zor bir lig"

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefi olan çok fazla takım olduğunu ifade eden Püren, "1. Lig zor bir lig. Birçok takım hedef koyuyor. Neredeyse 15 takımın şampiyonluğa oynadığı ama ligdeki kırılmaları yaşadıktan sonra orta ya da alt sıralarda kalan takım sayısı da oluyor. Ama yine de herkes şampiyonluk parolasıyla çıkıyor. Bizim farklı bir bakış açımız var. Biz ligin en iyi oynayan, en iyi mücadele eden takımı olmaya çalışıyoruz. Sürece odaklanacağız. Sürece odaklanınca istediğini alan takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - BOLU

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Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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