Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Mehmet'in pasında sağ kanatta Babacar topu son çizgi yakınlarından çevirdi. Benhur'un aşırdığı top kale önündeki Kolovos'a geldi ancak Kolovos topu dışarıya gönderdi.
35. dakikada Bandırma ekibi savunmadan uzun topla çıktı. Keny'nin kafasıyla indirdiği topla Beykan buluştu. Beykan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
44. dakikada Bandırmaspor Keny'nin golü ile öne geçti. Soldan gelişen atakta yakın mesafeden çekilen şutta Korcan topu uzaklaştırmadı. Yükselen topu Keny kafa vuruşu sonrası ağlara gönderdi. 0-1
49. dakikada Kocaelispor, etkili bir set oyunu oynadı. Ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Babacar Gueye topu ceza yayına çıkardı. Kolovos'un sol ayağıyla uzak direğe yerden yuvarladığı top ağlarla buluştu. 1-1
59. dakikada Kolovos'un ön direğe kullandığı korner vuruşu Bandırma savunması tarafından kafayla penaltı noktası yakınlarına nişanlandı. Benhur Keser, gelişine kafa vurarak topu filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Serdar Diyadin xx, Abdullah Uğur Sarı xx
Kocaelispor: Korcan Çelikay x, Mehmet Yılmaz xx, Musa Nizam xx, Mazlum Demir xx, Atila Turan xx, Mouhamed Diop xx, Mehmet Taş xx, Dimitris Kolovos xxx (Berkay Dabanlı dk. 77 xx), Benhur Keser xx, Samed Ali Kaya xx (Rasheed dk. 66 xx), Babacar Gueye xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 85 ?)
Yedekler: Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Georges Constant Mandjeck, Olcan Gökdemir, Kerem Can Akyüz, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Fırat Gül
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Dos Santos xx, Lokman Gör xx, Caner Cavlun xx, Landel xx (Mehmet Özcan dk. 63 xx), Mulumba xx (Akabueze dk. 81 ?), Levent Ayçiçek xx (Guido Koçer dk. 63 xx), Kerim Avcı xx, Beykan Şimşek x (Matej Pucko dk. 73 xx), Keny xx
Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Berke Görgün, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Kolovos (dk. 49), Benhur Keser (Dk.59) (Kocaelispor), Keny (Dk. 44) (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Samed Ali Kaya, Mehmet Taş, Musa Nizam, Mehmet Yılmaz, Kolovos (Kocaelispor), Lokman Gör (Bandırmaspor) - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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