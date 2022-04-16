Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1

16.04.2022 18:24
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Mehmet'in pasında sağ kanatta Babacar topu son çizgi yakınlarından çevirdi. Benhur'un aşırdığı top kale önündeki Kolovos'a geldi ancak Kolovos topu dışarıya gönderdi.

35. dakikada Bandırma ekibi savunmadan uzun topla çıktı. Keny'nin kafasıyla indirdiği topla Beykan buluştu. Beykan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44. dakikada Bandırmaspor Keny'nin golü ile öne geçti. Soldan gelişen atakta yakın mesafeden çekilen şutta Korcan topu uzaklaştırmadı. Yükselen topu Keny kafa vuruşu sonrası ağlara gönderdi. 0-1

49. dakikada Kocaelispor, etkili bir set oyunu oynadı. Ceza sahasında sırtı dönük topla buluşan Babacar Gueye topu ceza yayına çıkardı. Kolovos'un sol ayağıyla uzak direğe yerden yuvarladığı top ağlarla buluştu. 1-1

59. dakikada Kolovos'un ön direğe kullandığı korner vuruşu Bandırma savunması tarafından kafayla penaltı noktası yakınlarına nişanlandı. Benhur Keser, gelişine kafa vurarak topu filelerle buluşturdu. 2-1

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Serdar Diyadin xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Kocaelispor: Korcan Çelikay x, Mehmet Yılmaz xx, Musa Nizam xx, Mazlum Demir xx, Atila Turan xx, Mouhamed Diop xx, Mehmet Taş xx, Dimitris Kolovos xxx (Berkay Dabanlı dk. 77 xx), Benhur Keser xx, Samed Ali Kaya xx (Rasheed dk. 66 xx), Babacar Gueye xx (İlyas Kubilay Yavuz dk. 85 ?)

Yedekler: Doğukan Kaya, Alpay Çelebi, Georges Constant Mandjeck, Olcan Gökdemir, Kerem Can Akyüz, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Fırat Gül

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Dos Santos xx, Lokman Gör xx, Caner Cavlun xx, Landel xx (Mehmet Özcan dk. 63 xx), Mulumba xx (Akabueze dk. 81 ?), Levent Ayçiçek xx (Guido Koçer dk. 63 xx), Kerim Avcı xx, Beykan Şimşek x (Matej Pucko dk. 73 xx), Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Berke Görgün, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Kolovos (dk. 49), Benhur Keser (Dk.59) (Kocaelispor), Keny (Dk. 44) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Samed Ali Kaya, Mehmet Taş, Musa Nizam, Mehmet Yılmaz, Kolovos (Kocaelispor), Lokman Gör (Bandırmaspor) - KOCAELİ

Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1

YORUMLAR
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Son dakika spor: Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1 Son dakika spor: Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1 Kocaelispor, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetin peşinde Kocaelispor, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetin peşinde

Mehmet Yılmaz, Bandırmaspor, Spor Toto, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Kocaelispor: 2 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika
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