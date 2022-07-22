Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı

22.07.2022 16:22
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Onur Göçmez, 1. Lig ekiplerinin gelirleri hakkında açıklama yayımladı.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Onur Göçmez, 1. Lig ekiplerinin gelirleri hakkında açıklama yayımladı.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, TFF 1. Lig kulüplerinin gelirinin arttırılması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu sene ilk kez uygulanacak rezerv lig örnek gösterilerek, gelirlerin arttırılması istendi. Onur Göçmez imzasıyla yayımlanan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından internet sitesinden yapılan duyuru kapsamında Rezerv Lig'in kurulacağı açıklanmış ve katılan kulüplere çeşitli ödüller ve teşvikler verileceği duyurulmuştur. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'nun kulüplerle diyalog içinde alınan ve kemikleşmiş sorunlara çözüm üretme noktasında kısa sürede atılan adımları memnuiyetle karşılamaktayız. Bilindiği üzere 1.Lig ve Süper Lig arasında elde edilen gelirler bakımında uçurum bulunmaktadır. Bu büyük farktan dolayı geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Kayseri Erciyesspor ve örneklerini çoğaltabileceğimiz birçok büyük camia ya iflas noktasına gelmişlerdir ya da tamamen kapanmışlardır. Bu yüzden bu sıkıntının giderilmesi hususunda 1.Lig Futbol Kulüplerimizin gelirlerinin mutlaka artırılması konusunda çalışmalar yapılması ve giderlerinin de azaltılmasına yardım edilmesi gerekmektedir. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bilgi amaçlı olarak 1.Lig Kulüplerimizin Naklen Yayın Gelirinden ve Spor Toto İsim Hakkı bu sezon yaklaşık ne kadar kazanacağının tarafımıza bildirilmesi talep etmekteyiz. Bu gelirlerin artırılması hususunda çalışmalar yapılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklemekteyiz. Özellikle 2013 yılından bu yana neredeyse hiçbir artış yapılmayan kulüplerimiz açısından büyük öneme sahip Spor Toto isim hakkı gelirlerinin artırılması konusunda artık bir adım atılmasını ve bu gelirlerin günümüz gerçekliklerine uyarlanmasını talep etmekteyiz. Ayrıca bu gelirlere ek olarak herhangi bir mali değeri olmayan Rezerv Lig'de bile başarıyı teşvik eden, galibiyet beraberliğe ve sıralamaya ödül veren Türkiye Futbol Federasyonu'nun, milyonların izlediği, rekabetin ve heyecanın son saniyeye kadar sürdüğü 1.Lig'e de bu tarz teşvikler vereceğinden emin olduğumuzu bilinmesini istemekteyiz. Bunun yanında, 1.Lig kulüplerimize verilen, ancak gerek enflasyon gerek ise kur artışlarıyla günümüz gerçekliklerinden oldukça uzak yol yardımı ve deplasman giderleri yardımı gibi zaruri ihtiyaçlar konusunda tıpkı Rezerv Lig'de açıklanan rakamlar veya o rakamların üstünde yardımların yapılmasını da beklediğimizi ayrıca belirtmek isteriz. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'na tekrardan başarı diler ve saygılarımızı sunarız." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı Futbol yayın hakları belli oldu! Maçlar nerede yayınlanacak? Futbol yayın hakları belli oldu! Maçlar nerede yayınlanacak?
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
16:27 Mesut Komiser öldürülecek mi? Arka Sokaklar sevenlerini yıkan Şevket Çoruh gerçeği
16:23 Galatasaray'a 'ada' müjdesi! Milli Emlak'a ait bölümlerin tapuları alındı
16:10 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticari hayatı sonlanan şirket sayısını açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artış yaşandı
16:05 Alman futbolunun efsanesiydi! 580 maçta 490 gol atarak rekor kıran Uwe Seeler yaşamını yitirdi
16:01 Erdoğan, ürünlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili konuştu: Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:27 Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet minibüs durağına daldı! 19 yaşındaki Çağlar hayatını kaybetti
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 16:44:44. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement