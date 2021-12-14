Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1

14.12.2021 15:36
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Özgür'ün pas olarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı önüne alan Tabekou'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin hemen üstünden auta gitti.

11. dakikada Iskandarlı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarıya çıktı.

32. dakikada Ankara Keçiörengücü'nde Talha'nın rakip ceza yayının hemen sağından kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu kaleci Birkan tokatlayarak kornere çeldi.

57. dakikada Eze'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Iskandarlı'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten dönerek, altıpas önündeki Uğur'da kaldı. Uğur'un orta şut karışımı vuruşuna Olawoyin, altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

62. dakikada Manisa FK atağında savunmanın arkasına iyi sarkarak topu önüne alan Tabekou, ceza sahası içerisinde kaleci Hüseyin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gakpa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

74. dakikada Ankara Keçiörengücü savunmasında Ogün'ün ters kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Kemal'in ceza yayının içinden sert şutunu kaleci Hüseyin, tokatlayarak kornere çeldi.

86. dakikada Hamza'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Stat: Mümin Özkasap Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erkan Akbulut xx, Suat Güz xx

Manisa FK: Birkan xx, Mehmet Yılmaz xx (Ahmet dk. 55 x), Landre xx, Veli xx, Özgür xx (Anıl dk. 74 x), Gakpa xx, Nizamettin xx, Hakan x (Andre Sousa dk. 45 xx), Diallo xx, Tabekou xxx, Okan x( Kemal dk. 55 x)

Yedekler: Samet, Kubilay, Yiğit, Sadi, Taha

Teknik Direktör: Turgay Altay

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin xx, Ogün xx (Abdulkadir dk. 83 ?), Mehmet Tayfun xx, Fatih xx, Iskandarlı xx (Hamza dk. 80 ?), Ackah xx, Uğur xx, Talha xx, Olawoyin xxx, Djibrilla xx (Taşkın dk. 69 x), Eze xx

Yedekler: Boran, Haşim, Bilal, Ali Yavuz, Ömer, İbrahim, Berkan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Olawoyin (dk. 57) (Ankara Keçiörengücü), Gakpa (dk. 63 pen.) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ackah, Hüseyin, Taşkın (Ankara Keçiörengücü), Veli, Mehmet Yılmaz, Birkan (Manisa FK) - MANİSA

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Manisa, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç ertelendi 15:40 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç ertelendi
Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı 15:31 Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim CHP'li Neslihanoğlu'nu 13:00 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Son Dakika Haberleri
15:30 Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı
15:23 Prof. Dr. Özgenç'in OHAL sözlerine Meral Akşener'den çıkış geldi: Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın
15:08 Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret çıkışı: 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler
15:06 Defne Samyeli yine mest etti! Bu sefer de göğüs ve sırt dekolteli cesur bir elbise tercih etti
14:59 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma
14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti
14:54 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta asansörde genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
14:50 Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam
14:34 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü
Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı! Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!         
15:41
Haiti'de akarkayıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü Haiti'de akarkayıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü         
15:34
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 15:46:41. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement