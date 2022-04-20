Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0

20.04.2022 15:30
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştırmak istediği top rakip oyuncuya çarparak Kethevoama'nın önünde kaldı. Bir anda ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Kethevoama'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada Anıl'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa iyi yükselen Otoo'nun kafa vuruşunda kaleci Birkan son anda uzanarak topu kontrol etti.

40. dakikada Selim'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Ozegovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

41. dakikada Kouter'in ara pasında savunmanın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Ozegovic'in aşırtma vuruşunda kaleci Atilla, son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

45. dakikada Manisa FK atağında Diallo'nun rakip ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta, penaltı noktası önünde Selim'e de çarpan top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.

48. dakikada Gakpa'nın ceza sahası içi sağ son çizgiden içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

52. dakikada ceza sahası içerisinde Muhammed Ali'nin pasında top savunmaya da çarparak Ambrose'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun dar açıdan sert şutunda kaleci Birkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada savunmada Nwankwo'nun pasıyla orta saha yakınlarında topa sahip olan Ambrose hızla ceza sahası içerisine girerek, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta iyi yer tutan kaleci Birkan güçlükle topu çeldi.

64. dakikada sağ kanatta Taha'nın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Batuhan'ın elle müdahalesi sonrası hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Gakpa, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

86. dakikada Erhan'ın pasıyla rakip ceza yayının önünde topla buluşan Tabekou'nun penaltı noktası yakınlarında ayak içiyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

88. dakikada sol kanattan Hakan'ın ortaladığı topa arka direkte Okan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. 3-0

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Melis Özçiğdem xx, Baran Eraslan xx, Suat Güz xx

Manisa FK: Birkan xxx, Muhammet Taha xx, Landre xx, Yasin xx, Çağrı xx, Gakpa xxx (Andre Sousa dk. 89 ?), Kouter xx, Hakan xx (Özgür dk. 89 ?), Diallo xx(Tabekou dk. 73 xxx), Selim x (Erhan dk.57 xx), Ozegovic xx (Okan dk. 73 xxx)

Yedekler: Samet, Veli, Arda, Özgür, Bedirhan

Teknik Direktör: Turgay Altay

Balıkesirspor: Atilla x, Erdem x (Hüseyin dk. 25 x), Birol x, Batuhan x, Berat xx, Nwankwo x (Sedat dk. 87 ?), Kore xx, Otoo xx (Oğuzhan dk. 46 x), Anıl x (Muhammed Ali dk. 46 xx), İbrahim x, Kethevoama x (Ambrose dk. 46 x)

Yedekler: Yiğithan, Bilalli, Cumali

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Gakpa (dk. 64 pen.), Tabekou (dk.86), Okan (dk.88) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Kore, Nwankwo, Hüseyin (Balıkesirspor), Yasin (Manisa FK) - MANİSA

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0

YORUMLAR
500
Manisa Futbol Kulübü - Balıkesirspor: 3-0 Manisa Futbol Kulübü - Balıkesirspor: 3-0 Manisa FK, Balıkesirspor maçına hazır Manisa FK, Balıkesirspor maçına hazır

Balıkesirspor, Muhammed Ali, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 3 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika
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