Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0

14.05.2022 17:59
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın pasında Polat'ın şutu üstten auta çıktı.

11. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın pasına Tallo'ya çarpan top az farkla auta çıktı.

19. dakikada Samsunspor defansından seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Muammer'in şutu üstten auta gitti.

27. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ali'nin şutunda kaleci Alperen topu kornere çeldi.

45. dakikada sol kanattan Ethemi'nin ortasına vuran İbrahim'in şutu üstten auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan yapılan ortada Emir Kaan'ın volesi az farkla üstten auta çıktı.

65. dakikada İstanbulspor'un kullandığı kornerde iyi yükselen Rroca'nın kafa vuruşu direğin solundan az farkla auta çıktı.

86. dakikada Bah'ın ortasına uçan kafa atan Çinari'nin şutu direkten oyun alanına döndü.

90. dakikada 6 pasta oluşan karambolde Bah'ın rövaşata golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Özgür Ertem xx, Deniz Caner Özaral xx

Samsunspor: Alp Tutar xx, Ali Ülgen xx, Yunus Emre Çift xx, Seheldon Bateau x, Melih Altıkulaç x, Osman Çelik xx (Alper dk. 87 ?), Muhammet Özbaskıcı xx (Atakan dk. 87 ?), Polat Yaldır x (Çinari dk. 75 x), Vukan Savicevic x (Berk dk. 58 x), Moryke Fofana xx, Junior Tallo x (Bah dk. 75 x)

Yedekler: Nurullah, Hüseyin, Soner, Ensar, Semih,

Teknik Sorumlu: Yücel Uyar

İstanbulspor: M. Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Mehmet Yeşil xx, Emrecan Uzunhan xx, Muammer Sarıkaya xx (Okan dk. 90 ?), Emir Kaan Gültekin x (Topalli dk. 68 x), Melih Kabasakal x (Ferhat dk. 74 x), Ali Yaşar xx, Eduart Rroca x (Eslem dk. 68 x), Valon Ethemi x (Abazaj dk. 74 x), İbrahim Yılmaz x

Yedekler: Mücahit, Duhan, Berkay, Yusuf, Kağan,

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sarı kartlar: Yunus Emre, Savicevic, Sheldon, Melih, Çinari (Samsunspor), Ali Yaşar (İstanbulspor) - SAMSUN

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0

YORUMLAR
500
Samsunspor ile İstanbulspor 40. randevuya çıkacak Samsunspor ile İstanbulspor 40. randevuya çıkacak Samsunspor kolay gol yiyip zor gol atmaktan şikayetçi Samsunspor kolay gol yiyip zor gol atmaktan şikayetçi

İstanbulspor, Samsunspor, Yunus Emre, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0 - Son Dakika
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