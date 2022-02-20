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Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0

20.02.2022 15:27
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 5-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 5-0 yendi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahasındaki kargaşadan faydalanan Tomane, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Gökhan Süzen'in pasında ceza sahası dışından topa sert vuran Djedje'nin şutunu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.

24. dakikada defanstan atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşu savunmaya da çarparak filelerle buluştu. 2-0

28. dakikada Tallo'nun ortasında arka direkte Fofana topu ağlara yolladı. 3-0

52. dakikada Osman'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu Stackhowiak uzaklaştırdı.

58. dakikada Fofana'nın altıpasa doğru pasında Yasin'in vuruşu ağlara gitti. 4-0

70. dakikada Hasan'ın ara pasında sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Yasin Öztekin hat-trick yaptı. 5-0

80. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Kayamba'nın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Onur Aktaş xx, Özcan Sultanoğlu xx

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Alaaddin Okumuş xx, Yunus Emre Çift xx (Berk dk. 71 x), Sheldon Bateau xx, Soner Gönül xx, Osman Çelik xx (Recep dk. 74 x), Hasan Kılıç xxx, Moryke Fofana xx (Melih dk. 65 x), Junior Tallo xx (Tolcay dk. 46 x), Yasin Öztekin xxxx (Kayamba dk.71 x), Tomane xxx

Yedekler: Aykut, Ali, Hüseyin, Talha, Polat

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Denizlispor: Stackhowiak x, Hakan Çinemre x, Muhammet Özkal x, Leo (Oğuz dk 62 x) x, Gökhan Süzen x, Djedje x (Darri dk. 71 x), Muhammed Gönülaçar x, Asım Hamzaçebi (Aissati dk. 46 x), Mustafa Çeçenoğlu x, İlhan Depe x (Bünyamin dk. 68 x), Ömer Şişmanoğlu x (Bekir dk. 62 x)

Yedekler: Abdülkadir, Erdal, Ahmet, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Tomane (dk. 2), Yasin (dk. 24, 58 ve 70), (Fofana dk. 28) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Tomane (Samsunspor), Mustafa, Hakan (Denizlispor) - DENİZLİ

Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0

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Gökhan Süzen, Denizlispor, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0 - Son Dakika
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