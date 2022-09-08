Boluspor, Göztepe maçında galibiyete odaklandı - Son Dakika
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Boluspor, Göztepe maçında galibiyete odaklandı

08.09.2022 17:16
Boluspor, Göztepe maçında galibiyete odaklandı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak, 5. hafta maçında yarın ağırlayacakları Göztepe karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak, 5. hafta maçında yarın ağırlayacakları Göztepe karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Abak, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri 28 Mayıs'tan bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

Boluspor'a yeni gelir alanları bulmak için çabaladıklarını anlatan Abak, Gölcük Tabiat Parkı'nda eski belediye başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde yapılan 27 bungalovun kulübe verilmesi halinde büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Sadece reklam gelirleri ya da iş insanlarının yaptığı desteklerle ayakta durmaya çalışan kulüplerin artık şirketleşmesi gerektiğine değinen Abak, "Daha profesyonel olur, daha düzgün olur. Yoksa derneklerin yürüme şansı yok. Sonu batıştır." dedi.

Abak, transfer dönemini artık bitirdiklerini belirterek, ligdeki performanslarına ve hedeflerine ilişkin, "Kimse böyle kadro beklemiyordu. Yine bu yönetimin özverisiyle oldu. Ligde 4 hafta tamamlandı. Son olarak Pendik'e gittik. Pendik'in kadrosu da iyi. Belki fiyat ve maliyet olarak bizim 3 katımızdır. Yine orada futbolcu kardeşlerim çok güzel oyun sergiledi. 3 puanla döndük. 4 haftada 7 puan aldık. Yarın Göztepe maçı var. Oradan da 3 puan alırsak, 2 puan ortalaması her açıdan iyidir. Yarın hedefimiz 3 puan." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, kulüp başkan yardımcıları Şahin Ertem, Kamuran Avcı, transfer komitesi üyeleri Mahmut Çimender, Kaan Semercioğlu, yönetim kurulu üyeleri Hilmi Uğurlu ve Halil İbrahim Yavaş da katıldı.

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Kaynak: AA

Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Göztepe maçında galibiyete odaklandı - Son Dakika

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