Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı
Hakemler: Cihan Aydın, Gökmen Baltacı, Sezgin Çınar
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Mehmet Coşkun (Dk. 64 Mustafa Emre Can), Rotman, Gökhan Akkan (Dk. 83 Ferhat Öztorun), Posmac, Bardhi, Ahmet Yazar, Çekdar Orhan (Dk. 64 Diack), Sedat Şahintürk (Dk. 79 Safa Kınalı), Onat Kutay Kurt (Dk. 64 Harris)
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç (Dk. 46 Kemal Tokak), Buatu, Popov, (Dk. 46 Mete Kaan Demir) Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Ahmet Ildız), Timur Temeltaş, Cenk Ahmet Alkılıç, Thill (Dk. 82 Sekidika), Pa Dibba, Umut Bulut (Dk. 73 Enes Keskin)
Goller: Dk. 6 Onat Kutay Kurt, Dk. 25 Ahmet Yazar, Dk. 54 Gökhan Akkan (Tuzlaspor), Dk. 51 Ahmet Ildız, Dk. 59 Pa Dibba (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Rajko Rotman, Dk. 88 Harris (Tuzlaspor), Dk. 68 Timur Temeltaş, Dk. 90+6 Enes Keskin (Eyüpspor)
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Tuzlaspor, evinde Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: AA
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