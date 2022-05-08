Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.05.2022 18:26
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat StadıHakemler: Cihan Aydın, Gökmen Baltacı, Sezgin ÇınarTuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Mehmet Coşkun (Dk. 64 Mustafa Emre Can), Rotman, Gökhan Akkan (Dk. 83 Ferhat Öztorun), Posmac, Bardhi, Ahmet Yazar, Çekdar Orhan (Dk. 64 Diack), Sedat Şahintürk (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakemler: Cihan Aydın, Gökmen Baltacı, Sezgin Çınar

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Mehmet Coşkun (Dk. 64 Mustafa Emre Can), Rotman, Gökhan Akkan (Dk. 83 Ferhat Öztorun), Posmac, Bardhi, Ahmet Yazar, Çekdar Orhan (Dk. 64 Diack), Sedat Şahintürk (Dk. 79 Safa Kınalı), Onat Kutay Kurt (Dk. 64 Harris)

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç (Dk. 46 Kemal Tokak), Buatu, Popov, (Dk. 46 Mete Kaan Demir) Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Ahmet Ildız), Timur Temeltaş, Cenk Ahmet Alkılıç, Thill (Dk. 82 Sekidika), Pa Dibba, Umut Bulut (Dk. 73 Enes Keskin)

Goller: Dk. 6 Onat Kutay Kurt, Dk. 25 Ahmet Yazar, Dk. 54 Gökhan Akkan (Tuzlaspor), Dk. 51 Ahmet Ildız, Dk. 59 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Rajko Rotman, Dk. 88 Harris (Tuzlaspor), Dk. 68 Timur Temeltaş, Dk. 90+6 Enes Keskin (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Tuzlaspor, evinde Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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