SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
HAKEMLER: Vasileios Nikakis, Boris Kovac
SPOR TOTO: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Edgar, Gökhan Gökgöz, Beytullah Hatipoğlu (L), Mustafa Koç, Hidalgo Oliva, Ömer Furkan Dur, Muhammet Kaya, Muagututia
WWK VOLLEYS HERRSCHING: Ilic, Gruvaeus, Rodriguez Perez, John, Mayaula Nzeza, Burggraf, Brandt, Matsuo (L)
SETLER: 25-19, 22-25, 27-29, 25-15, 15-7
SÜRE: 115 dakika (25', 25', 31', 21', 13')
Spor Toto, 2025 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Almanya'nın WWK Volleys Herrsching takımını 25-19, 22-25, 27-29, 25-15 ve 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti. İlk karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılan Spor Toto, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde Yunanistan PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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