Spor Toto, CEV Challenge Kupası\'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Spor

SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

HAKEMLER: Vasileios Nikakis, Boris Kovac

SPOR TOTO: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Edgar, Gökhan Gökgöz, Beytullah Hatipoğlu (L), Mustafa Koç, Hidalgo Oliva, Ömer Furkan Dur, Muhammet Kaya, Muagututia

WWK VOLLEYS HERRSCHING: Ilic, Gruvaeus, Rodriguez Perez, John, Mayaula Nzeza, Burggraf, Brandt, Matsuo (L)

SETLER: 25-19, 22-25, 27-29, 25-15, 15-7

SÜRE: 115 dakika (25', 25', 31', 21', 13')

Spor Toto, 2025 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Almanya'nın WWK Volleys Herrsching takımını 25-19, 22-25, 27-29, 25-15 ve 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti. İlk karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılan Spor Toto, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde Yunanistan PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.