Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Spor Toto, CEV Challenge Kupası\'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Spor Toto, 2025 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçında Alman ekibi WWK Volleys Herrsching'i 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Takım, Yunanistan'ın PAOK takımıyla mücadele edecek.

18.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

HAKEMLER: Vasileios Nikakis, Boris Kovac

SPOR TOTO: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Edgar, Gökhan Gökgöz, Beytullah Hatipoğlu (L), Mustafa Koç, Hidalgo Oliva, Ömer Furkan Dur, Muhammet Kaya, Muagututia

WWK VOLLEYS HERRSCHING: Ilic, Gruvaeus, Rodriguez Perez, John, Mayaula Nzeza, Burggraf, Brandt, Matsuo (L)

SETLER: 25-19, 22-25, 27-29, 25-15, 15-7

SÜRE: 115 dakika (25', 25', 31', 21', 13')

Spor Toto, 2025 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Almanya'nın WWK Volleys Herrsching takımını 25-19, 22-25, 27-29, 25-15 ve 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti. İlk karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılan Spor Toto, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde Yunanistan PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Finans, Paok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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