Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu
Spor Toto: Muhammed Kaya, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Mustafa Cengiz ( Ümit Demir, Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğukan Yaltıraklı, Hamdi Erkan, Ömer Furkan Dur, Muagututia)
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Ahmet Boz, Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre ( Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ali Candan)
Setler: 25-21, 25-18, 25-21
Süre: 1 saat 17 dakika
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Spor Toto, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Spor Toto, Cizre'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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