Salon: Adilcevaz
Hakemler: Recep Karakoç, Fatih Yayla
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet (Burak Mert)
Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç)
Setler: 17-25, 20-25, 16-25
Süre: 81 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 14. haftasında Spor Toto, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ile çok sayıda taraftar izledi.
Son Dakika › Spor › Spor Toto'dan TÜRŞAD'a 3-0'lık Yenilgi - Son Dakika
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