Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da yarın başlıyor - Son Dakika
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Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da yarın başlıyor

10.03.2022 13:33
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da yarın başlıyor

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da yarın başlayacak.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da yarın başlayacak.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç'i makamında ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklama yaptı. Yarın başlayacak turnuvaya 60 ilden 800 sporcunun katılacağını belirten Huysuz, antrenör ve idarecilerle katılımcı sayısının yaklaşık 2 bin kişi olacağını söyledi.

Huysuz, milli takım seçmelerinin devam ettiğini de belirterek, "Bu gençler arasında 2024 olimpiyatlarına katılabilecek sporcular da var. Bu nedenle gençlerimizin göstereceği performans son derece önemli." dedi.

Turnuvanın genç sporcuları görebilmek adına son derece önemli olduğunu vurgulayan Huysuz, şöyle konuştu:

"Bu şampiyona iki yıldır yapılamamıştı. Maalesef maçlar olmayınca sporcularda bir gerileme söz konusuydu. Maç yapıp yeni sporcuları ya da gençlerin son durumunu görme fırsatımız olmamıştı. Dolayısıyla iki yıl aradan sonra bu organizasyon gençler için önemli. Amacımız hem bu yıl yapılacak Gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonası hem de 2024 olimpiyat kadrosunu oluşturmak."

Huysuz, şampiyonanın 13 Mart'ta sona ereceğini de kaydetti.

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Kaynak: AA

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