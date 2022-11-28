Olaylı karşılaşmaya damga vuran görüntü! Göztepe stadının son hali "yok artık" dedirtti

İzmir derbisini yangın yerine çeviren fişekleri stada böyle sokmuşlar

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TFF 1. Lig'de Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir derbisi, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara havai fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde de bazı taraftarlar yaralandı. Çıkan olaylar sonrası oldukça konuşulan İzmir derbisi gündeme damga vurdu.

TRİBÜN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Utanç verici karşılaşmanın ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.Son olarak yaralanan taraftar Mehmet Çakır'ın koltuğu olduğu düşünülen bölgedeki kan gölünün fotoğrafı paylaşıldı. Söz konusu görüntüler "Pes artık, böyle futbol mu olur?" şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

İşte o fotoğraf: