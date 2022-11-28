Olaylı karşılaşmaya damga vuran görüntü! Göztepe stadının son hali "yok artık" dedirtti - Son Dakika
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Olaylı karşılaşmaya damga vuran görüntü! Göztepe stadının son hali "yok artık" dedirtti

28.11.2022 14:20

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22. dakikasında olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara işaret fişeği atılmasından sonra Göztepe tribününde bir taraftar ağır şekilde yaralandı. Yaşanan olayların ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta tribünlerin kan gölüne döndüğü açıkça görüldü.

TFF 1. Lig'de Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir derbisi, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara havai fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde de bazı taraftarlar yaralandı. Çıkan olaylar sonrası oldukça konuşulan İzmir derbisi gündeme damga vurdu.

TRİBÜN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Utanç verici karşılaşmanın ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.Son olarak yaralanan taraftar Mehmet Çakır'ın koltuğu olduğu düşünülen bölgedeki kan gölünün fotoğrafı paylaşıldı. Söz konusu görüntüler "Pes artık, böyle futbol mu olur?" şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

İşte o fotoğraf:

Utanç maçına damga vuran görüntü! Göztepe stadının son hali 'pes artık' dedirtti
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İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı karşılaşmaya damga vuran görüntü! Göztepe stadının son hali 'yok artık' dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olaylı karşılaşmaya damga vuran görüntü! Göztepe stadının son hali "yok artık" dedirtti - Son Dakika
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