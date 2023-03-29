Üst sıralarda ortalık yangın yeri! Bodrumspor, Bandırmaspor'u deplasmanda gol yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Üst sıralarda ortalık yangın yeri! Bodrumspor, Bandırmaspor'u deplasmanda gol yağmuruna tuttu

29.03.2023 17:15

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında üst sıralarda tutunmaya çalışan iki ekip Bandırmaspor ve Bodrumspor kozlarını paylaştı. Bodrumspor deplasmanda 4-0 kazanarak zirve yarışında büyük bir adım attı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bey Çimento Bandırmaspor, Bodrumspor'u konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bodrumspor 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

BANDIRMA 10 KİŞİ KALDI

Bandırmaspor'da Remi Mulumba, 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Üst sıralar alev alev! Bodrumspor, Bandırmaspor'ı deplasmanda gole boğdu

GÖKDENİZ DOUBLE YAPTI

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 78. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar, 35'te Samet Yalçın ve 42'de Kenan Özer kaydetti.

Üst sıralar alev alev! Bodrumspor, Bandırmaspor'ı deplasmanda gole boğdu

4 HAFTA SONRA GELEN ZAFER

Bodrumspor, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşarken ligdeki puanını 45'e yükseltti. Son iki maçını kazanan Bandırmaspor ise 40 puanda kaldı.

İKİ TAKIM DA DEPLASMANA GİDİYOR

Bodrumspor önümüzdeki hafta Boluspor'a, Bandırmaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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