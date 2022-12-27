Alex de Souza, Boluspor'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Boluspor, yaptığı iki transferle dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, Safa Kınalı ile sezon sonuna kadar, Alex de Souza ile ise iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2021-22 sezonunun başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer olan 2001 doğumlu Alex de Souza, 37 karşılaşmada 9 gol atıp 7 asist üretti. Alex, Boluspor'da 33 numaralı formayı giyecek.
Öte yandan Boluspor, Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo ile yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Profesyonel Futbol Takımı kadrosunda bulunan Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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