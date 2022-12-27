Alex de Souza, Boluspor'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Alex de Souza, Boluspor'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

27.12.2022 17:33

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Alex de Souza Alcantara ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor, yaptığı iki transferle dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, Safa Kınalı ile sezon sonuna kadar, Alex de Souza ile ise iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Boluspor, Alex de Souza ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

37 MAÇTA 7 GOL ASİST

2021-22 sezonunun başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer olan 2001 doğumlu Alex de Souza, 37 karşılaşmada 9 gol atıp 7 asist üretti. Alex, Boluspor'da 33 numaralı formayı giyecek.

İKİ FUTBOLCU GİTTİ

Öte yandan Boluspor, Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo ile yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Profesyonel Futbol Takımı kadrosunda bulunan Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Alex De Souza, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza, Boluspor'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika


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