Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 2023 Avrupa Şampiyonası'na milli takım seçmesi niteliği taşıyan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 10 Mayıs'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Lig sonunda şampiyon olan sporcular milli takım olarak Türkiye'yi 2023 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 9 ayak şeklinde federasyon tarafından uygun görülen 9 farklı il veya ilçede yapılacak.