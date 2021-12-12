Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 48. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanatta topla buluşan Akintola, ceza sahasına topu gönderdi. Ceza sahası içerisinde Balotelli, topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı. 54. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan topla birlikte çizgiye inen Akintola'nın ceza sahasına çevirdiği topa Stambouli vurdu. Savunmadan seken top yükseklik kazandı. Topa Yunus yükselerek vurmak istedi ancak kaleci Okan uzaklaştırdı. 67. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası çaprazında topla buluşan Yunus, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girmek istedi. Savunmadan seken top Balotelli'nin önünde kaldı. İtalyan golcü sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta gitti. 70. dakikada Giresunspor'da savunma arkasına gönderilen topta Serginho topla buluştu. Serginho'nun düzgün vuruşunda top az farkla auta çıktı. 90+3. dakikada Adana Demirspor'da topla birlikte ceza sahasına sokulan Gökhan, topu sağ kanattaki Stambouli'nin öne bıraktı. Sol ayağıyla sert bir vuruş yapan Stambouli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 Stat: Yeni Adana Hakemler: Alper Ulusoy xx, Selahattin Altay xx, Ö. Tevfik Özkoç xx Adana Demirspor: Muric xx, Simon Deli xx, Rassoul xx, Samet xx, Svensson xx (Tarık dk. 87 ?), Stambouli xx, Sinan xx (Gökhan dk. 78 x), Akintola xx (Assombalonga dk. 64 x), Metehan x (Vargas dk. 46 x), Yunus xx (L. Castro dk. 87?), Balotelli xx Yedekler: Ferhat, Tayyip, Semih, Kaan, Bjarnason Teknik Direktör: Vincenzo Montella Giresunspor: Okan xx, Perez xx, Behich xx, Diarra xx, Zeki xx, Flavio xx, Traore xx (Champness dk. 90+1 ?), Serginho xx (Emre dk. 90+1?), Suleymanov xx (Pelupessy dk. 78 x), Diabate xx, Balde xx (Doukara dk. 68 x) Yedekler: Onurcan, Umut, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih Teknik Direktör: Hakan Keleş Gol: Stambouli (dk. 90+3) (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Balotelli, Muric (Adana Demirspor), Zeki, Flavio (Giresunspor) - ADANA

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