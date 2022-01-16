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Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

16.01.2022 14:25
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Altay, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Altay, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, Murat Akça'nın kafa vuruşunu kaleci Marafona kornere çeldi. Aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanan siyah-beyazlılarda bu kez Eric, ceza sahası içinde topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi ancak üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

9. dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Efkan'ın uzun pasında defans arkasına sarkan Efecan, kaleciyle karşı karşıya kalarak vuruşunu yaptı ancak kaleci Lis gole izin vermedi.

26. dakikada orta alandan hızlı hücuma çıkan Alanyaspor'da, Efecan'ın pasında Eduardo, topu bekletmeden penaltı noktasına doğru gönderdi. Topla buluşan Emre Akbaba, şık bir vuruşu ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada sol çaprazdan Pinares ile serbest vuruş kullanan Altay'da, Thiam ceza sahası içinde kafa vuruşu yapsa da top sol direk dibinden oyun alanını terk etti.

33. dakikada orta alandan gelişen Alanyaspor atağında Novais, ceza sahası yayı üzerinden kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak kaleci Lis'ten döndü. Altı pas içinde topu önünde bulan Emre Akbaba, bir şut daha gönderdi, kaleci Lis bu pozisyonda da gole izin vermedi.

45+1. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Pinares'in ortasına ceza sahası için yükselerek kafa vuruşu yapan Thaciano'nun pozisyonunda kaleci Marafona uzanarak topun sahibi oldu.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Olguncan xx, Bilal Gölen xx

Altay: Lis xx, Thacino xx, Murat xx, Eric xx, Naderi xx, Thiam xx, Ceyhun xx, Pinares xx, Kappel xx, Kazımcan xx, Bamba xx

Yedekler: Cihan, Rayan, Rodriguez, Cem, Paixao, Tugay, Eren, İbrahim, Deniz, Özgür

Teknik Sorumlu: Mert Nobre

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Furkan xx, Fatih xx, Borja xx, Novais xx, Efkan xx, Emre xxx, Efecan xx, Davidson xx, Eduardo xx

Yedekler: Serkan, Yusuf Karagöz, Ahmet, Emirhan, Milunovic, Candeias, Mavlja, Oğuz, Tayfur, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Felipe Sanchez

Gol: Emre (dk. 26) (Alanyaspor)

Sarı Kart: Naderi (Altay) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Murat Akça, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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