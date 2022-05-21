Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

21.05.2022 16:51
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Altay, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Altay, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada soldan kullanılan uzun taç atışında kale önünde topu kontrol eden Poko, pasını Ceyhun'a vermek istedi ancak defans tehlikeyi önledi.

31. dakikada Martin Rodriguez'in soldan kullandığı kornerde top direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada ceza yayının sol çaprazından Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

42. dakikada Valentin Eysseric ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Umut Bozok kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

45+1. dakikada Ceyhun'un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde kafa vuran İbrahim Öztürk, topu kaleye gönderdi. 1-2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çavuş xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Eren Erdoğan xx, Efe Sarıkaya xx, İbrahim Öztürk xx, Ceyhun Gülselam xx, Martin Rodriguez xx, Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam xx, Leandro Kappel xx, Kazımcan Karataş xx

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Ozan Evrim Özenç, Onur Efe, Tugay Gündem, Nurettin Küçükdeniz, Erdem Özcan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Jeffrey Bruma xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Florent Hadergjonaj xx, Haris Hajradinovic xx, Valentin Eysseric xx, Doğucan Haspolat xx, Harun Akaydın xx, Umut Bozok xx, Jackson Muleka xx, Mamadou Fall xx

Yedekler: Yunus Emre Şentürk, Eren Elmalı, Tomas Brecka, Michal Travnik, Rayane Aabid, Tunay Torun, Awer Mabil, Ahmet Engin, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Valentin Eysseric (dk. 35), Umut Bozok (dk. 42) (Kasımpaşa), İbrahim Öztürk (dk. 45+1) (Altay) - İZMİR

YORUMLAR
500
Altay, Süper Lig'deki son maçında Altay, Süper Lig'deki son maçında Süper Lig'den düşen Altay, son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek Süper Lig'den düşen Altay, son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek
Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Umut Bozok, Kasımpaşa, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:06:56. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement