Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 FT Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında FT Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Fernando'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Ndao, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

75. dakikada Beşiktaş yarı sahasından gelen uzun topu Batshuayi, rakip ceza sahası dışında kafayla kontrol ettikten sonra önüne aldı. Bu oyuncunun pasıyla sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan'ın yerden çektiği sert şutu Naldo yatarak kornere çeldi.

80. dakikada Rıdvan'ın ceza alanı için sağ tarafından kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vuruşunu Boffin parmaklarının ucuyla çeldi. Dönen topa altıpas önü sol çaprazından Larin'in röveşatasını Naldo kafayla çizgiden uzaklaştırdı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Osman Gökhan Bilir xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Necip Uysal xx (Oğuzhan Özyakup dk. 73 x), Domagoj Vida xx, Francisco Montero xx, Valentin Rosier xx, Can Bozdoğan xx (Cyle Larin dk. 63 x), Miralem Pjanic xx, Rıdvan Yılmaz xx, Alex Teixeira xx (Josef de Souza dk. 73 x), Emirhan İlkhan xx (Rachid Ghezzal dk. 63 x), Michy Batshuayi xx (Güven Yalçın dk. 83 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Welinton, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Önder Karaveli

FT Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Güray Vural xx, Andrea Poli xx (Hakan Özmert dk. 85 ?), Fernando xx, Alassane Ndao xx (Haji Wright dk. 75 x), Fredy xx (Bahadır Öztürk dk. 86 ?), Doğukan Sinik xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 68 x), Luiz Adriano xx (H.Eddine Ghacha dk. 68 x)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz xx, Sherel Floranus, Doğukan Nelik, Nuri Şahin, Deni Milosevic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kırmızı kart: Miralem Pjanic (dk. 90+7) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Naldo, Luiz Adriano, Veysel Sarı, Güray Vural, Ruud Boffin (Antalyaspor), Rachid Ghezzal, Josef de Souza, Valentin Rosier, Güven Yalçın (Beşiktaş) - İSTANBUL