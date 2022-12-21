Türk futbolunda tarihi an! Süper Lig hakem ataması kulüp başkanlarıyla birlikte yapıldı - Son Dakika
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Türk futbolunda tarihi an! Süper Lig hakem ataması kulüp başkanlarıyla birlikte yapıldı

21.12.2022 15:57

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Hakem atamalarını Süper Lig kulüplerinin başkanları da seyretti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig Kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüp başkanları, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik ve MHK Üyeleri ve temsilcileri Riva'daki atamada bir araya geldi. Hakem atama sistemi hakkında bilgi verildi. Kulüp başkanları, hakem atama sistemini ilk kez izledi.

İşte Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemler:

23.12.2022, Antalyaspor - Ankaragücü: Ali Şansalan

23.12.2022, Ümraniyespor - Başakşehir: Arda Kardeşler

24.12.2022, Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan

24.12.2022, Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka

24.12.2022, Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25.12.2022, Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

25.12.2022, Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

25.12.2022, Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek

25.12.2022, Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen

Haftayı Bay geçen takım: Kayserispor

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