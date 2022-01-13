Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş- Gaziantep FK (Vodafone Park)
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe (Antalya)
16 Ocak Pazar:
13.30 Altay- Aytemiz Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 GZT Giresunspor- Kasımpaşa (Çotanak)
19.00 Atakaş Hatayspor- Galatasaray (Yeni Hatay)
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor