Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

07.04.2022 11:00
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

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Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Karaoğlan, Derbi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika
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