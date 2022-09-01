Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, sezonun 5. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika

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