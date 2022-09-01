Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

01.09.2022 13:34
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler ilan edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler ilan edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, sezonun 5. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor- Trabzonspor: Arda Kardeşler

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Ali Palabıyık

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor: Burak Şeker

21.45 Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21.45 MKE Ankaragücü- Beşiktaş: Mete Kalkavan

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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