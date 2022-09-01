Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler ilan edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, sezonun 5. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor- Trabzonspor: Arda Kardeşler
3 Eylül Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Ali Palabıyık
4 Eylül Pazar:
19.15 Atakaş Hatayspor- Adana Demirspor: Burak Şeker
21.45 Fraport TAV Antalyaspor- Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21.45 MKE Ankaragücü- Beşiktaş: Mete Kalkavan
5 Eylül Pazartesi:
21.00 Galatasaray- Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
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