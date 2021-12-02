Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Süper Lig'in 15. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Mete Kalkavan
4 Aralık Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Altay: Cüneyt Çakır
5 Aralık Pazar
13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi
20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Ümit Öztürk - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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