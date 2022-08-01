Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

01.08.2022 20:35
Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Gaziantep FK 06 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Öte yandan yeni transfer Clinton N'Jie bu akşam Sivas'a gelecek. - SİVAS

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor Sivassporlu taraftarlar, Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında izliyor
Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 20:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement