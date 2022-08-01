Isınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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