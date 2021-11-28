Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

11. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasında gönderdiği ve savunmanın uzaklaştıramadığı topa gelişine vuran Boudjemaa topu dışarıya gönderdi.

2. dakikada Ribeiro'nun hatalı pasında topu kontrol eden Yatabare'nin şutu savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Kerem'in vuruşu kaleci Munir'de kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında DG Sivasspor sahasında Hatayspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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