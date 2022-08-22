Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak? - Son Dakika
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Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak?

22.08.2022 14:54

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona gol noktasında sıkıntı yaşayarak başlayan Galatasaray, Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli'ye kancayı taktı. Bu akşam Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Adana Demirspor'un maç kadrosunda yer almayan golcü oyuncunun da sarı kırmızılı takıma transfer olmaya yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Galatasaray, Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli'yi transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un bizzat bu transfere onay verdiği bildirildi.

4 MİLYON EURO ÖDENİRSE SERBEST KALACAK

Öte yandan Galatasaray'ın Balotelli'nin 4 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödediği takdirde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Yönetim içinde de yıldız oyuncuyu isteyen birçok ismin olduğu belirtilirken bu durumun nedeni oyuncunun ligi bilmesi ve geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergilemesi olarak görülüyor.

FENERBAHÇE MAÇI KADROSUNA ALINMADI

Bu akşam Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Adana Demirspor'da kamuoyunu şaşırtan bir haber geldi. Dünyaca ünlü golcü Balotelli'nin kadroda olmadığı açıklandı. Balotelli'nin bir sakatlığı veya ceza durumu bulunmazken, neden kadroya alınmadığı hakkında bir bilgi edinilmedi.

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Galatasaray, Balotelli, Spor, Güncel, Son Dakika

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14:54 Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak?
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SON DAKİKA: Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak? - Son Dakika
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