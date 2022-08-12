Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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