Adana Demirspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenmana, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Tayyip Talha Sanuç ve İsmail Çokçalış katılmadı.
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