Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.
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