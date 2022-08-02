Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

02.08.2022 21:49
Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.

YORUMLAR
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Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı Ayvalıkgücü, Veysel'i kiraladı Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Cengiz Aydoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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