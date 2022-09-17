Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi - Son Dakika
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Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi

17.09.2022 19:26
Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi

Süper Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta görevinden istifa etti. Kulüp, Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını açıkladı. Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor, son sırada yer alıyor.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevine son verildi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDILAR

Ayrılığa dair Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Serkan Özbalta ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Hatayspor teknik direktörü Serkan Özbalta istifa etti Hatayspor teknik direktörü Serkan Özbalta istifa etti Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta görevinden istifa etti. Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta görevinden istifa etti.
Kaynak: AA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi - Son Dakika
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