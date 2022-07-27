Açıklamada, taraftarların kombine bilet satın alabilmesi için Hatayspor logolu Passolig kartlarına sahip olmaları gerektiği, bilet satışlarının da Passolig internet sitesi üzerinden veya Antakya Atatürk Caddesi 'ndeki kulüp mağazasından yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor'da kombine bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika

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