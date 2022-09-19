Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde, sol kolunda kırık tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika

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