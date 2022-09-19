Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması

19.09.2022 16:12
Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ahmed Musa'nın sol kolunda kırık tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ahmed Musa'nın sol kolunda kırık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde, sol kolunda kırık tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'dan Ahmed Musa'nın sağlık durumu hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
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