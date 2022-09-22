Ligde geride kalan 7 haftalık periyotta tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan Gradel, kırmızı-beyazlı ekibin 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor maçlarında da gol atma başarısı gösterdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor 'da gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel, ligde ve UEFA Avrupa Kupaları'nda takımın en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'un vazgeçilmezi Max Gradel gol yükünü de omuzluyor - Son Dakika

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