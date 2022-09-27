Açıklamada oyuncunun, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu , Doç. Dr. Berkan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Ahmed Musa ameliyat edildi - Son Dakika

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