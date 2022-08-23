Sivasspor ile "misli.com" arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Sivasspor ile "misli.com" arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

23.08.2022 17:06
Sivasspor ile "misli.com" arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, "misli.com" ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, "misli.com" ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, üç sezondur Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme başarısı gösteren Sivasspor'un, 2022-2023 sezonunda şort ve resmi bahis sponsorunun "misli.com" olduğu bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon boyunca şortlarında "misli.com" logosu yer alacağı kaydedilen açıklamada, "Misli.com, basketbol ve voleybolda federasyonlar nezdinde gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak sürdürüyor. Ülkemizi üç sezondur Avrupa kupalarında temsil etme başarısını gösteren Demir Grup Sivasspor'umuza 2022-2023 sezonunda resmi bahis sponsorluğu desteği verecek. Demir Grup Sivasspor'umuz ile yapılan anlaşma kapsamında A futbol takımımızın şortunda misli.com logosu yer alacak." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Sivasspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor ile 'misli.com' arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor ile "misli.com" arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Son Dakika
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