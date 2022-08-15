Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolüne alındı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan oyuncu Charisis'in ilk olarak Medicana Sivas Hastanesinde kan tahlilleri yapıldı.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edilen Charisis'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.
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