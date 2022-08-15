Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edilen Charisis'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan oyuncu Charisis'in ilk olarak Medicana Sivas Hastanesinde kan tahlilleri yapıldı.

Kaynak: AA

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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