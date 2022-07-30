İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti - Son Dakika
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İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti

30.07.2022 16:30
İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i renklerine bağladı.

Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından 30 yaşındaki kalecinin transferini duyurdu.

David Jensen kariyerinde Nordsjaelland, Fredericia, Utrecht, Westerlo ve New York Red Bulls'un formalarını giydi.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, David Jensen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i transfer etti - Son Dakika

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