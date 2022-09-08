Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Kasımpaşa, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti - Son Dakika

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