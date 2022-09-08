Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti - Son Dakika
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Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti

08.09.2022 18:10
Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türk pasaportu da bulunan Belçikalı oyuncu, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol kaydetti.

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Kaynak: AA

Kasımpaşa, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa, eski futbolcusu Mickael Tirpan'ı kadrosuna dahil etti - Son Dakika
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