Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

22.05.2022 16:50
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada savunmanın geri pasında topu önünde bulan Pesic, altıpas üzerinden pasını Karamoh'a aktardı. Bu oyuncunun rakiplerini geçerek yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan döndü. Seken topu önünde bulan Biglia'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

8. dakikada Pesic'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, rakiplerini geçerek ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

17. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Juanfran'ın pasında Diedhiou yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

18. dakikada Candeias, ceza sahası sağ çaprazında kazandığı topu Diedhiou'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top uzak direğe çarparak sol tarafa açıldı. Topu takip eden Diedhiou, Biraschi ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

19. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunda kaleci Viviano sağına yatarak kurtardı.

38. dakikada Novais'in kullandığı serbest vuruşta Burak Bekaroğlu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası içinde Efecan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fatih Karagümrük: Viviano xxx, Biraschi x, Burak Bekaroğlu x, Luckassen xx, Caner Erkin x, Adnan Uğur xx, Lucas Biglia xx, Emre Mor xx, Fabio Borini xx, Yan Karamoh x, Aleksandar Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Levent Mercan, Samed Onur, Bistrovic, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Abdoulaye Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Awaziem xx, Leroy Fer xx, Umut Güneş xx, Efecan Karaca xxx, Joao Novais xx, Daniel Candeias xx, Famara Diedhiou x

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Efecan Karaca (dk. 38) (Alanyaspor)

Sarı kart: Awaziem (Alanyaspor) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Felipe Mateos: 'Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı' Felipe Mateos: 'Avrupa'da yer almak istiyorduk olmadı' Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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